Хоккей

ВИДЕО - Гол Джонатана Тэйвза в овертайме вытащил «Чикаго» в диалоге лидеров Западной конференции НХЛ

Гол Тэйвза в овертайме вытащил «Чикаго» в диалоге лидеров Западной конференции
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Eurosport

41 мин. назад

«Миннесота» догоняла «ястребов» весь матч, но удаление в дополнительное время сыграло решающую роль – 3:4.
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