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ВИДЕО - Бобровский стал третьей звездой матча, но суперпас Карлссона и кипер «Оттавы» были еще круче

Бобровский стал третьей звездой матча, но суперпас Карлссона и кипер «Оттавы» были еще круче
 105 просмотров | 02:33
Eurosport

37 мин. назад

Майк Кондон отразил все 42 броска «Коламбуса» – 2:0 в пользу «сенаторов» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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