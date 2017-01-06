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ВИДЕО - Какой-то очень бровастый канадец уничтожил «Кингс»

Какой-то очень бровастый канадец уничтожил «Кингс»
 
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Последнее обновление1 час назад

Опубликовано06/01/2017 в 14:40

Товарищ Андреас Атанасиу набрал 1+2, а еще сбил соперника, после чего в ворота «Детройта» назначили буллит. Монстр!
 
 