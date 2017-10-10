Хоккей

ВИДЕО - Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем

Тарасенко примерился, пристроился и пристрелил «Айлендерс» дублем
 180 просмотров | 03:12
Eurosport

1 час назад

Но «Блюз» расправился с соперником только в серии буллитов.
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