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ВИДЕО - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

«Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву
1 816 просмотров | 04:17
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Фанаты «Питтсбурга» и других клубов НХЛ бросили все в рабочий день, чтобы прикоснуться к прекрасному.
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