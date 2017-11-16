ВИДЕО - «Детройт» окончательно поехал головушкой и зачем-то нашвырял 8 шайб в ворота «Калгари». Ну не психи?
Показать большеПоказать меньше
Хоккей
«Детройт» окончательно поехал головушкой и зачем-то нашвырял 8 шайб в ворота «Калгари». Ну не психи?12 просмотров • 2 ч. назад
Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»1 754 просмотров • 24 ч. назад
Кросби впервые 12 матчей сделал на площадке хоть что-то1 721 просмотров • 23 ч. назад
«Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии1 295 просмотров • 14/11/2017 в 10:38
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно625 просмотров • 14/11/2017 в 11:35
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»3 272 просмотров • 13/11/2017 в 13:32
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали1 283 просмотров • 13/11/2017 в 11:37
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть1 001 просмотров • 10/11/2017 в 10:13
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме1 767 просмотров • 10/11/2017 в 10:03
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Хокинс забил такой дурной шар, что друзья его до конца жизни будут называть везунчиком
Хиггинс почти сделал максимум, но биток подлейше залетел в лузу за 3 шара до успеха
Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»
Кросби впервые 12 матчей сделал на площадке хоть что-то
О'Салливан делает сотку быстрее, чем ты читаешь этот заголовок
Датчане вышли на чемпионат мира и чуть не утопили в шампанском эксперта Eurosport
«Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
«Вегас» и «Торонто» сначала подрались, а потом все решили в буллитах
«Бостон» и «Миннесота» закрутили порядочную интригу и накидали 8 шайб
«Портленд» и «Хьюстон» забили 3 мяча – все очень порядочные