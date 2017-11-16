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ВИДЕО - «Детройт» окончательно поехал головушкой и зачем-то нашвырял 8 шайб в ворота «Калгари». Ну не психи?

«Детройт» окончательно поехал головушкой и зачем-то нашвырял 8 шайб в ворота «Калгари». Ну не психи?
 12 просмотров | 03:20
Eurosport

26 мин. назад

Анатасиу, Нюквист, Манта, Ларкин, Абделькадер, Гленденинг. Это не заклинания из вселенной Гарри Поттера, а авторы шайб «Детройта».
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