Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Коннор Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»

Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»
 110 просмотров | 03:32
Eurosport

28 мин. назадИзменено 22 мин. назад

8:2 в пользу «Ойлерс.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео