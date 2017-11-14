Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии

«Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии
 222 просмотров | 03:36
Eurosport

1 час назад

Огненный матч.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео