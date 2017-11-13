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ВИДЕО - Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»

Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
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Eurosport

1 час назад

«Лайтнинг» победили парней из «Дакс» на выезде – 2:1.
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