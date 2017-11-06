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ВИДЕО - «Эдмонтону» не везло так, что шайба 3 раза подпрыгнула на перекладине, но так и не влетела в ворота

«Эдмонтону» не везло так, что шайба 3 раза подпрыгнула на перекладине, но так и не влетела в ворота
 130 просмотров | 02:31
Eurosport

1 час назад

А у «Детройта» все было норм – 4:0.
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