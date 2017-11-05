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ВИДЕО - Мда-а-а-а, ну и матч выдался у «Оттавы» с «Голден Найтс»

Мда-а-а-а, ну и матч выдался у «Оттавы» с «Голден Найтс»
  смотрят | 03:24
Eurosport

2 мин. назад

Шайб было очень много. Победили «рыцари».
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