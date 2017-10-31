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ВИДЕО - «Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики

«Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики
 3 просмотров | 04:21
Eurosport

22 мин. назадИзменено 21 мин. назад

Круче всех зажигали Вячеслав Наместников и Никита Кучеров.
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