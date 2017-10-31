ВИДЕО - «Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики
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Хоккей
«Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики3 просмотров • 2 ч. назад
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