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ВИДЕО - «Виннипег» устроил бадибэг «Питтсбургу»: «пингвины» пропустили 5 шайб в первом периоде

«Виннипег» устроил бадибэг «Питтсбургу»: «пингвины» пропустили 5 шайб в первом периоде
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Eurosport

54 мин. назад

Бедный ДеСмит: пропустил в первой же атаке после выхода.
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