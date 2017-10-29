Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Он забросил шайбу за 0,1 секунды до буллитов. Это волшебство

Он забросил шайбу за 0,1 секунды до буллитов. Это волшебство
 786 просмотров | 03:03
Eurosport

53 мин. назад

Это. Просто. Нечто.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео