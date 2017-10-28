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ВИДЕО - Анисимов забил рикошетом от перекладины и спины Ринне, но «Чикаго» все равно уступил «Нэшвиллу»

Анисимов забил рикошетом от перекладины и спины Ринне, но «Чикаго» все равно уступил «Нэшвиллу»
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Eurosport

42 мин. назад

Домашнее поражение «Блэкхоукс» – 1:2.
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