ВИДЕО - Анисимов забил рикошетом от перекладины и спины Ринне, но «Чикаго» все равно уступил «Нэшвиллу»
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Хоккей
Анисимов забил рикошетом от перекладины и спины Ринне, но «Чикаго» все равно уступил «Нэшвиллу»62 просмотров • 1 час назад
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