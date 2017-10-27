ВИДЕО - Бучневич забросил от штанги, потом казнил вратаря «Аризоны» за ошибку, и «Рейнджерс» победили

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Парни из Нью-Йорка насчитали пять шайб в воротах «койотов», а сами пропустили две.