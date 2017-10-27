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ВИДЕО - «Кингс» расщепили «Монреаль»: Копитар прошил девятину с кистей, а Куик отстоял шатаут в драке

«Кингс» расщепили «Монреаль»: Копитар прошил девятину с кистей, а Куик отстоял шатаут в драке
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Eurosport

8 мин. назадИзменено 5 мин. назад

«Лос-Анджелес» в гостях накидал четыре шайбы «Канадиенс».
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