Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Коламбус» раскрошил «Баффало» пятюней, но Артемий Панарин ассистировал только в последней шайбе

«Коламбус» раскрошил «Баффало» пятюней, но Панарин ассистировал только в последней шайбе
 82 просмотров | 02:07
Eurosport

38 мин. назадИзменено 34 мин. назад

«Сэйбрс» ответитли одной шайбой на пять от «Блю Джекетс».
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео