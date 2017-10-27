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ВИДЕО - Кипер «Сент-Луиса» упал за воротами и пропустил в пустые, но «Блюз» потушили «Калгари» 5 шайбами

Кипер «Сент-Луиса» упал за воротами и пропустил в пустые, но «Блюз» потушили «Калгари» 5 шайбами
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Eurosport

12 мин. назадИзменено 3 мин. назад

«Сент-Луис» победил 5:2, а Владимир Тарасенко сделал два ассиста.
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