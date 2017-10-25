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ВИДЕО - Игрок «Питтсбурга» снес сопернику из «Эдмонтона» шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке

Игрок «Питтсбурга» снес сопернику шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке
 608 просмотров | 03:33
Eurosport

1 час назадИзменено 45 мин. назад

А еще в игре – 2:1.
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