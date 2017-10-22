ВИДЕО - 12 штрафных минут Кросби, мегасэйв Василевского и преступления Кучерова против «пингвинов»

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«Питтсбург» и «Тампа-Бэй» выдали спектакль, в котором шоу украли русские ребята из Флориды и какой-то Стэмкос.