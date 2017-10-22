«Фила» казнила «Эдмонтон» за 2 минуты до конца третьего периода

ВИДЕО - «Филадельфия» казнила «Эдмонтон» за 2 минуты до конца третьего периода матча НХЛ

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Летом «нефтяники» сделали своих лидеров жгучими миллионерами, а сейчас потерпели уже пятое поражение в семи матчах сезона-2017/18.