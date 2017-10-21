ВИДЕО - Лайне играет как звезда, будто его зовут Патрик. «Виннипег» красиво вырвал победу у «Миннесоты»
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Хоккей
Лайне играет как звезда, будто его зовут Патрик. «Виннипег» красиво вырвал победу у «Миннесоты»4 просмотров • 1 час назад
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