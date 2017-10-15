Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Вратарь «Эдмонтона» закинул в свои ворота, но дальше стоял стеной

Вратарь «Эдмонтона» закинул в свои ворота, но дальше стоял стеной
 134 просмотров | 02:39
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

«Чикаго» не забил самостоятельно – 1:2.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео