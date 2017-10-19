Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Издевательская шайба Хенрика Зеттерберга, на которую «Торонто» ответил разгромной победой

Издевательская шайба Зеттерберга, на которую «Торонто» ответил разгромной победой
 325 просмотров | 02:50
Eurosport

1 час назад

6:3 – никаких вопросов.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео