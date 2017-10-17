ВИДЕО - Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»
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Хоккей
Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»173 просмотров • 1 час назад
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Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»