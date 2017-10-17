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ВИДЕО - Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»

Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»
 173 просмотров | 03:39
Eurosport

41 мин. назад

Русский легионер принес выездную победу флоридцам.
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