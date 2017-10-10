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ВИДЕО - «Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Кучеров забил красивейший гол с неудобной

«Тампа» сдержала Овечкина, отыгралась с 1:3, а Куч забил красивейший гол с неудобной
1 357 просмотров | 03:49
Eurosport

5 ч. назад

Никита сравнял счет в третьем периоде и сделал голевой пас в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.
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