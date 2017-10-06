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ВИДЕО - «Чикаго» всадил в тело «Питтсбурга» – нет, это не ошибка – 10 шайб, а-а-а-а-а!

«Чикаго» всадил в тело «Питтсбурга» – нет, это не ошибка – 10 шайб, а-а-а-а-а!
6 485 просмотров | 03:06
Eurosport

Вчера в 09:32Обновлено Вчера в 10:38

Уже во второй день 101-го сезона НХЛ случился матч с двузначным счетом.
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