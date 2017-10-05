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ВИДЕО - Действующий чемпион НХЛ показал Кубок Стэнли трибунам и в честь этого проиграл в овертайме

Действующий чемпион НХЛ показал Кубок Стэнли трибунам и в честь этого проиграл в овертайме
1 498 просмотров | 03:07
Eurosport

Вчера в 17:54

Русские парни в этой игре решили не забивать.
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