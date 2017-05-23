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ВИДЕО - Хайлайты исторического для «Предаторс» матча, в котором «Анахайм» зазря перебросал соперника 41-18

Хайлайты исторического для «Предаторс» матча, в котором «Анахайм» зазря перебросал соперника 41-18
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Eurosport

1 час назад

«Нэшвилл» победил со счетом 6:3 и вышел в финал Кубка Стэнли.
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