Хоккей > НХЛ

Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме

Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме
 132 просмотров | 03:37
Eurosport

1 час назад

Бедняга Пи Кей начал камбэк «Предаторс» в четвертом матче серии против «Анахайма» и сам же свел все усилия на нет.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео