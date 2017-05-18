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ВИДЕО - Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф НХЛ-2017

Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017
 462 просмотров | 03:10
Eurosport

1 час назад

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей поучаствовал в матче, завершившемся тотальным превосходством «Оттавы».
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