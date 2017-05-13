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ВИДЕО - Шикарные голы «Дакс», безумный Джон Гибсон и «Нэшвилл», который взгрел очередного фаворита

Шикарные голы «Дакс», безумный Гибсон и «Нэшвилл», который взгрел очередного фаворита
 10 просмотров | 04:02
Eurosport

19 мин. назад

Игроки «Анахайма» красиво забивали с кистей, а «хищники» сделали ставку на эффективность и победили в первом матче серии плей-офф НХЛ.
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