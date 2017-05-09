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ВИДЕО - «Вашингтон» засадил Холтби 5 шайб, а в конце встречи разрешил «пингвинам» отыграть 2 из них

«Вашингтон» засадил Холтби 5 шайб, а в конце встречи разрешил «пингвинам» отыграть 2 из них
2 991 просмотров | 02:24
Eurosport

5 ч. назад

Счет в серии сравнялся – 3-3.
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