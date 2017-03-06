Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Бейсбольный удар клюшкой из-за спины и 2 очка Малкина. «Питтсбург» красиво обыграл «Баффало»

Бейсбольный удар клюшкой из-за спины и 2 очка Малкина. «Питтсбург» красиво обыграл «Баффало»
 273 просмотров | 03:31
Eurosport

1 час назад

«Клинки» вели у «пингвинов» со счетом 3:0 в первом периоде, но Джино все испортил – 3:4.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео