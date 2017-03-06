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ВИДЕО - Точный выстрел в глубины свитера вратаря и другие попадания в щелочку матча «Миннесота» – «Сан-Хосе»

Точный выстрел в глубины свитера вратаря и другие попадания в щелочку матча «Миннесота» – «Сан-Хосе»
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Eurosport

1 час назад

«Дикари» уверенно победили – 3:1.
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