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ВИДЕО - Сергей Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон

Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон
 93 просмотров | 01:46
Eurosport

56 мин. назад

Вратарь «Коламбуса» отразил 38 бросков, установил четвертый шатаут в регулярке и оформил рекордную 33-ю победу за сезон.
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