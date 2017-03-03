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ВИДЕО - Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку

Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку
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Eurosport

1 час назад

Но победный голешник забросил нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин – 5:4.
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