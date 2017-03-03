Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Никита Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой

Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой
 33 просмотров | 03:10
Eurosport

51 мин. назад

Защитник «Торонто» все перепутал.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео