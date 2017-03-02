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ВИДЕО - 3 очка Кучерова, поставившие «Каролину» в тупик

3 очка Кучерова, поставившие «Каролину» в тупик
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Eurosport

30 мин. назад

Русский хоккеист набрал 12 баллов в последних четырех играх.
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