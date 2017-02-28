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ВИДЕО - Чистейший хет-трик Никиты Кучерова и 39 сэйвов Василевского превратили «Сенаторс» в пепел

Чистейший хет-трик Кучерова и 39 сэйвов Василевского превратили «Сенаторс» в пепел
 68 просмотров | 02:49
Eurosport

27 мин. назад

Нападающий «Тампы-Бэй» еще и ассист сделал – 5:1.
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