Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Стена по имени Бобровский оказалась крепче стены по имени Лундквист в матче «Джекетс» и «Рейнджерс»

Стена по имени Бобровский оказалась крепче стены по имени Лундквист в матче «Джекетс» и «Рейнджерс»
 176 просмотров | 03:31
Eurosport

1 час назад

Вратарь «Коламбуса» потащил 28 бросков из 30 – 5:2.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео