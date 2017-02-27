Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Эдмонтон» и «Нэшвилл» забыли про оборону и дали концерт из 9 шайб

«Эдмонтон» и «Нэшвилл» забыли про оборону и дали концерт из 9 шайб
 16 просмотров | 01:26
Eurosport

40 мин. назад

«Предаторс» положили на одну больше – 5:4.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео