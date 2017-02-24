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ВИДЕО - Александр Бурмистров и Артем Анисимов набрали 3 очка в дикой перестрелке «Аризоны» и «Чикаго»

Бурмистров и Анисимов набрали 3 очка в дикой перестрелке «Аризоны» и «Чикаго»
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Eurosport

25 мин. назад

«Ястребы» отделали соперника, а Патрик Кейн расстрелял «Аризону» хет-триком.
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