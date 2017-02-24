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ВИДЕО - Шайбы Владислава Наместникова и Никиты Кучерова пощекотали «Калгари», но «Тампа» все равно проиграла

Шайбы Наместникова и Кучерова пощекотали «Калгари», но «Тампа» все равно проиграла
 4 просмотров | 02:23
Eurosport

24 мин. назад

Канадцы победили самую русскую команду НХЛ – 3:2.
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