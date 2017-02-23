Лазерный выстрел Кузнецова, после которого даже хоккеисты не поняли, что это гол

ВИДЕО - Лазерный выстрел Евгения Кузнецова, после которого даже хоккеисты не поняли, что это гол
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Хоккей
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