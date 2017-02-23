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ВИДЕО - Лазерный выстрел Евгения Кузнецова, после которого даже хоккеисты не поняли, что это гол

Лазерный выстрел Кузнецова, после которого даже хоккеисты не поняли, что это гол
1 451 просмотров | 02:06
Eurosport

1 час назад

И другие крутые моменты матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией».
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