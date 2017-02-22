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ВИДЕО - Ассист Алексея Емелина, прыжок пантеры Кэри Прайса и первая победа Жюльена в «Монреале»

Ассист Емелина, прыжок котяры Прайса и первая победа Жюльена в «Монреале»
 116 просмотров | 03:26
Eurosport

1 час назад

После трех поражений подряд «Канадиенс» достали тяжелую победу в Нью-Йорке – 3:2 после буллитов.
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