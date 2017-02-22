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ВИДЕО - Евгений Малкин с Сидни Кросби забили и разнесли «Каролину» в шестой раз подряд

Малкин с Кросби забили и разнесли «Каролину» в шестой раз подряд
 169 просмотров | 02:11
Eurosport

1 час назад

В регулярном чемпионате НХЛ «ураганов» сносит на протяжении пяти встреч.
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