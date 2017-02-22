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ВИДЕО - 3 гола и 2 ассиста Тэйвза, решившие исход битвы лидеров Западной конференции в пользу «Чикаго»

3 гола и 2 ассиста Тэйвза, решившие исход битвы лидеров Западной конференции в пользу «Чикаго»
 3 просмотров | 03:48
Eurosport

10 мин. назад

Капитан «ястребов» сделал все пять голов команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
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