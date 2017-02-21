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ВИДЕО - Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф НХЛ

Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
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Eurosport

29 мин. назад

«Пантеры» одолели «Сент-Луис» и впервые в клубной истории одержали пять побед на выезде подряд.
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